Yıldırım'da 6 ayda 22 bin ton asfalt

Yılın ilk 6 ayında yeni açılan yoların yanı sıra, eskiyen ve bozulan yolların yenilenmesinde 22 bin ton asfalt kullanıldı.

Yıldırım Belediyesi, eskiyen ve bozulan yolları yenilemeye devam ediyor. Asfaltlama, yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi, hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel kaza riskini minimuma düşürüyor. 2022 yılının ilk 6 22 bin 104 ton alt yapı çalışması yapan Yıldırım Belediyesi, kendi bünyesindeki Asfalt Üretim Tesisi ile ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak da önemli tasarruf sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi olarak artan nüfus ve konut sayısına paralel olarak fiziki belediyecilik çalışmalarına da ara vermeden devam ettiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin her noktasında her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle asfalt çalışmalarımız biraz geç başlasa da ilçemizde 29 bin 105 ton asfalt kaplama, 16 bin 111 ton yama olmak üzere toplamda 45 bin 216 ton uygulama yapıldı. Bu rakama ulaşmamıza rağmen ekiplerimiz durmadı ihtiyaç dahilinde yine asfalt çalışmalarını sürdürdü. 2022 yılının ilk 6 ayında ise 14 bin 693 tonu kaplama, 7 bin 411'i yama olmak üzere 22 bin 104 ton alt yapı çalışması yaptık. İlçemizde kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek, hem önemli ölçüde tasarruf sağlıyor hem de kamu kaynaklarını etkin kullanıyoruz” dedi.