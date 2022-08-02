Yıldırım'da Anadolu rüzgarı esti

Yıldırım Belediyesi ve Trabzon Dernekleri Federasyonu paydaşlığında, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinde ‘Anadolu Kültür Şöleni Trabzon Gecesi' programı düzenlendi.

Yıldırım Belediyesi, ‘Anadolu Kültür Şöleni' programlarının ikincisini Trabzon kültürünün tanıtımı ile gerçekleştirdi. Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, meclis üyeleri, Trabzon Derneği Federasyonu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Trabzon'un yaşam tarzının, örf, adet ve geleneklerinin, turizm ve tarihi kültürünün katılımcılara aktarıldığı şölen, Cemile Kara konseriyle devam etti. Halk oyunları gösterisi ile sona eren etkinliği katılımcılar ayakta alkışlarken, Başkan Oktay Yılmaz ve protokol organizasyon sonunda Trabzon fotoğraflarından oluşan sergiyi ziyaret etti.

Yıldırım Belediyesi, her hafta bir şehrin kültürünü ilçe sakinlerine tanıtıp, bilgilenmelerine katkı sunmayı hedefliyor. Yıldırım'ın Türkiye'nin bütün renklerini, güzelliklerini bünyesinde barındıran bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm hemşehrilerimi her hafta düzenleyeceğimiz ‘Anadolu Kültür Şöleni' programlarımıza davet ediyorum. Böylesi programlar illerin zenginliklerini, el emeklerini, farklı eserlerini tanıtabileceği fırsatlardır” diye konuştu.