Yıldırım'da Anadolu rüzgarı esti

Yıldırım Belediyesinin düzenlediği ‘Anadolu Kültür Şöleni'ne bu hafta Kars, Ardahan, Iğdır tanıtıldı.

Farklı coğrafyaların zengin kültürlerini aynı çatı altında buluşturan Yıldırım Belediyesi, her hafta bir şehrin kültürünü ilçe sakinlerine tanıtıyor. ‘Anadolu Kültür Şöleni' programlarında bu hafta Kars, Ardahan ve Iğdır kültürü tanıtıldı. Yıldırım Belediyesi ve Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu paydaşlığında 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, meclis üyeleri, Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Kars, Ardahan ve Iğdır'ın yaşam tarzının, örf, adet ve geleneklerinin, turizm ve tarihi kültürünün katılımcılara aktarıldığı etkinlikte Ahmet Hiçkorkmaz, Himmet Öztürk ve Metin Koçer sahne aldı. Program Kars, Ardahan ve Iğdır yöresinin halk oyunlarının sunulduğu gösteri ile sona erdi. Program tüm katılımcılardan tam not aldı.

Yıldırım'ın Türkiye'nin bütün renklerini, güzelliklerini bünyesinde barındıran bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm hemşehrilerimi her hafta düzenleyeceğimiz ‘Anadolu Kültür Şöleni' programlarımıza davet ediyorum” dedi. Bursa'nın bereketli ve kadim bir şehir olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Anadolu'nun dört bir yanından, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan gelen milyonlarca insan bu şehirde yan yana kardeşçe yaşamaktadır. Bu yönüyle Bursa adeta bir Anadolu bahçesidir. Karslı-Ardahanlı-Iğdırlı hemşehrilerimiz de bu bahçenin en güzel çiçeklerindendir. Serhat illerimizin yiğit evlatları uzun yıllardan bu yana; çalışkanlıklarıyla, dürüstlükleriyle, güzellikleriyle Bursa'ya değer katmıştır. Hayata geçirdiğimiz böylesi programlar illerin zenginliklerini, el emeklerini, farklı eserlerini tanıtabileceği fırsatlardır” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, program sonunda protokolle birlikte alanda kurulan fotoğraf sergisini ziyaret etti.