Yıldırım'da Anadolu rüzgârı esti

Yıldırım Belediyesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Kültür Şöleni Muş Gecesi programı düzenlendi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Şahin, il yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Muşlu vatandaşlar katıldı. Laleler diyarı Muş'un kültürünün katılımcılara aktarıldığı etkinlik Muş yöresel halk oyunları başladı. Müzisyen Ertuğrul Polat konseri ile sona eren program tüm katılımcılardan tam not aldı.

“Birlik ve beraberlik işin besmelesi”

Yıldırım'ın Türkiye'nin bütün renklerini, güzelliklerini bünyesinde barındıran bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Anadolu'nun dört bir yanından, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan gelen milyonlarca insan bu şehirde yan yana kardeşçe yaşamaktadır. Bu yönüyle Bursa adeta bir Anadolu bahçesidir. Muşlu hemşehrilerimiz de bu bahçenin en güzel çiçeklerindendir. Muşlu kardeşlerimiz uzun yıllardan bu yana; siyasette ve ekonomide Bursa'ya değer katmıştır. Ben Muşlu hemşehrilerimizden Bursa'ya sahip çıktıkları gibi Muş'a da sahip çıkmalarını rica ediyorum. Birlik ve beraberlik işin besmelesi. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların Bursa'daki yaşamlarında Bursa'ya katkı koyarak kendi illerine de gittiklerinde saygınlıklarını devam ettirdiklerini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, “Halı deseninin içindeki renkler birbiriyle uyumludur. Ülkemiz bu uyumu 1071'den bugüne yakaladı. Her düşünceden, inanıştan insan birlikte yol almaya devam etti. 600 yıllık imparatorluğun içinde tüm dünyaya örneklik sergiledi. Fethedilen yerlerin hiçbirinde asimilasyon denilen bir hesap yapılmadı. Sadece adalet, insanlık ve samimiyet uygulandı. Bizim bizden başka dostumuz yok. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünmeyin, parçalanmayın ayetini kendimize rehber edinip bölünmeyecek, parçalanmayacağız” sözlerini aktardı.

Bu geceyi tertip ettiği için Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah Muşlu kardeşlerimizin buradaki birikimlerinin, ticari anlamda sermayelerinin memlekete olan vefa borcunu ödeyecek şekilde Muş'a da dönmesini temenni ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Muşlu hemşehrilerimiz ekonomide ve ticarette çok başarılılar. Yaşadıkları şehirleri memleket, memleketlerini gurbet yapan arkadaşlarımız Bursa'ya çok güzel değer katıyorlar” diye konuştu.