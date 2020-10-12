Yıldırım'da asfalt seferberliği

Yıldırım Belediyesi, Yeşil İnciler Caddesi, 2. Yağcı Sokak, Beypınar Sokak, Yunusemre Mahallesi Meydanı ve çevre sokaklarda yürütülen asfalt kaplama, bordür ve kaldırım çalışması ile cep otoparklarını tamamladı. Yıpranan asfaltı trimer asfalt kazıma makinesi ile kaldıran ekipler, daha sonra zemin freze çalışması gerçekleştirerek asfalt serimi öncesi yolu uygun hale getirirken yağmur suyu ızgaraları ihtiyaç doğrultusunda yerleştirildi. İlk kat asfalt seriminin ardından yapılan ikinci kat asfalt serimi ile yol kalitesi üst seviyeye yükselmiş oldu. Yaya kaldırımları parke ve bordür çalışması ile tamamlanırken, araçların otopark ihtiyacı karşısında cep otoparkları da hazır hale getirildi. Çalışmalar kapsamında bölgede 650 metrelik, 8 bin metrekare alanda 2 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirilirken, yaya kaldırımı ve cep otopark yapımı dâhilinde 950 metrekare parke ile 890 metre bordür döşenmiş oldu.

“Fen İşleri Yılı” projeleri doğrultusunda ihtiyaç olan bütün mahallelerde yol çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2020 yılını ilçemizde ‘Fen İşleri Yılı' ilân etmiştik. Bu minvâlde ihtiyaç olan bütün sokaklarımızda, mahallelerimizde asfalt yenileme, kaldırım çalışmaları ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Yunusemre Mahallesi ile Millet Mahallesi'ni birleştiren Yeşil İnciler Caddesi, Beypınar Sokak ve Yunusemre Meydanı'nda, cadde kenarı otoparkları, yaya kaldırımları ve asfaltlarımızın yenilenmesi ile birlikte hemşehrilerimizin refah seviyesini artıran çalışmayı tamamladık. Bu noktalarda 2 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirilirken, yaya kaldırımı ve cep otopark yapımı dahilinde 950 metrekare parke ile 890 metre bordür uygulaması ekiplerimiz tarafından sağlandı. Bundan sonraki süreçte de şehrimizin her köşesinde gereken alt yapı çalışmalarını uygulamaya devam edeceğiz” dedi.