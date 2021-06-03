Yıldırım'da atıklar çöpe değil dönüşüme gidiyor

Her yıl binlerce ton atığın geri dönüşümünü sağlayan Yıldırım Belediyesi, ‘1 litre atık yağ getirene 5 litre su' ile ‘elektronik atık getirene 1 adet tasarruflu led ampul hediye' kampanyasını başlattı.

31 Ağustosa kadar atık yağ ve elektronik atık toplayan herkese 1 adet tasarruflu led ampul ve 5 litrelik Bursa Su hediye ediliyor. Mutfaklarında kullandıkları atık yağları lavaboya dökmeyerek biriktiren ve kullanılmaz hâle gelen elektronik eşyalarını çöpe atmayan vatandaşlar, bunları Yıldırım Belediyesi ekiplerine teslim ediyor. Yıldırım Belediyesi'nin kampanyasına katılarak, daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefine destek olan vatandaşlar, teslim ettikleri atıkların karşılığında hediyelerini de ekiplerden aldılar.

Geri dönüşümün yaygınlaştırılması maksadıyla Yıldırım'da öncü projelere imza attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketilmektedir. Bu yağlarının kullanımı sonucunda ise yıllık olarak yaklaşık 400 bin ton nebâtî atık yağ oluştuğu tahmin edilmektedir. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Mevcut su kirliliğinin yüzde 25'i atık yağlardan kaynaklanmaktadır. Dünya su kıtlığı ile karşı karşıya. Suyumuzu tasarruflu kullanmak ve kaynaklarımızı korumak zorundayız. Yıldırım Belediyesi olarak, hem suyumuzu korumak için çalışmalar yürütüyoruz. Atık yağlarınız suya dönüşüyor sloganıyla 1 litre atık yağ getiren vatandaşlarımıza 5 litre su hediye ediyoruz. Bu kampanya ile sınırlı olan su kaynaklarımızı korurken, vatandaşlarımızın da bilinçlenmesini sağlıyoruz. Diğer yandan elektronik atıkların ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki e-atıklar ekonomik değerinin bulunmasının yanı sıra doğru değerlendirilmediğinde insan sağlığı ve çevre için de ciddi tehdit oluşturabiliyor. Elektronik atık getiren hemşehrilerimize de ‘1 adet tasarruflu led ampul' veriyoruz. Bu alanda fark oluşturan projelerimizi artırarak, öncü belediye olmayı sürdüreceğiz. Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuzdur. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir” diye konuştu.