Yıldırım'da atıklar hediyeye dönüştü

Yıldırım Belediyesi'nin, kaynakların doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği ‘Atık Toplama Günleri'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hassasiyetle yürütülen ‘Sıfır Atık' projesine tam destek veriyor. Yıldırım Belediyesi, çevre bilincini geliştirme ve kaynakların doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturan projelerinden birisini daha tamamladı. 22- 23 Haziran Atık Toplama günleri etkinliği çerçevesinde düzenlenen ‘Atığını Geetir Hediyeni Götür' kampanyasına Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda oluşturulan toplama noktalarında; 7 bin 230 kilogram eski kitap, 208 kilogram mavi kapak, 630 litre atık yağ, 200 kilo atık pil ve 475 kilo elektronik atık toplandı. Kampanyaya katılan vatandaşlara kahve fincanı, led ampul, matara gibi 847 hediye ve 18 bin 75 lira değerinde hediye çeki verildi.

Yıldırımlıların kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çevreyi koruma ve kaynakların doğru kullanımı konusunu çok önemsiyoruz. Bu konularda farkındalık oluşturmak ve insanlarımızı teşvik etmek için etkinlikler düzenliyoruz. Bu minvalde düzenlediğimiz kampanyamıza destek veren katılan hemşehrilerimize Yıldırım ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum “dedi.