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Yıldırım'da bağımlılığa karşı farkındalık semineri

Yıldırım Belediyesi bağımlılıkla mücadelede ailelere bilinç aşılıyor.


Çocukları ve gençleri etkileyerek ülkenin geleceğini tehdit eden bağımlılıklara karşı çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, ailelerin elini güçlendirmek için eğitim seminerleri düzenleyerek farkındalık oluşturuyor. Sigara ve alkol bağımlılığı ile birlikte temin ve kullanım yaşı oldukça düşen uyuşturucu madde bağımlılığına karşı ülke genelinde yürütülen topyekun savaşa Yıldırım Belediyesi de aileleri bilinçlendirerek dahil oluyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi Uzman Psikologu Cihad Kaya tarafından annelerin katıldığı ‘Bağımlılığı önlemede ailenin önemi' semineri gerçekleştirildi. Maske-mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere pandemi uygulamaları ile düzenlenen seminerde bebeklikten itibaren işleyen süreçte ailelerin çocuklara karşı davranış biçimlerinin etkileri ve sonuçları değerlendirildi.

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