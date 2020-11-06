Yıldırım'da bağımlılığa karşı güç birliği

Kurumlar arası iş birliğini güç birliğine dönüştüren Yıldırım Belediyesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yaptığı protokol doğrultusunda bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında bağımlılık ile mücadeleye gerçekleştirdiği protokol ile yeni bir soluk getirdi. Yıldırım Belediyesi'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın aynı sıra Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. M. Serhat Yamalı, Şube Genel Sekreteri M. Suat Arvas ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Aydın katıldı. Protokol kapsamında tütün, alkol, madde ve teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadelede toplumsal desteğin sağlanması, sürecin kamuoyunca benimsenmesi ve mücadele faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, toplum ile doğrudan ilişkili olan yerel yönetimlerin STK'lar ile iş birliği halinde uygulayacağı faaliyetlerin sistematik bir model içerisinde ele alınmasını sağlayacak iş birliklerinin ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturucu ve bilinçlendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ele alındı. Yıldırım Belediyesi, YEDAM'ın Akçağlayan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği faaliyetleri daha etkin bir şekilde sürdürerek bağımlılıkla mücadele gücünü artırması ve vatandaşların bu merkezden daha kolay hizmet almasının sağlanması amacıyla İncirli Sosyal Yaşam Merkezi'ni, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne imzalanan protokol kapsamında tahsis etti.

Bağımlılıkla mücadelede yerel yönetim olarak yaptıkları çalışmaların yanında kamu kurumları ve STK'lar ile güç birliği oluşturarak her türlü bağımlılığa karşı destek çalışmaları içerisinde yer almayı sürdüreceklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Öncelikle Yeşilay ile yaptığımız bu protokolün şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim geleceğimiz, gençlerimiz demek. Gençlerimizin de enerjilerini doğru bir yöne kanalize edilmesi noktasında birçok alanda çalışmalarımız sürüyor. Sportif alanlarda, sanat ve kültür alanlarında ve istihdam alanında kendilerine destek oluyoruz. Zaman zaman gençlerimizin bağımlılıkla ilgili sıkıntılarını gözlemliyoruz. İnşallah bunları aşmak adına yaptığımız çalışmalara yeni bir ortam hazırladık. Güçlü bir ortam hazırladığımızı düşünüyorum. İnşallah Yeşilay'ımızla birlikte İncirli Sosyal Yaşam Merkezi'mizde bu noktada model olacak güçlü bir hizmet vereceğimize inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yıldırım Belediyesi'nin sağladığı destekle vatandaşlara daha etkin bir hizmet vereceklerini dile getiren Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. M. Serhat Yamalı, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak tütün, alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı ile mücadelede Yeşilay'ın oluşturduğu bir konsept var; Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM). Bu danışmanlık merkezine vatandaşlarımız 4447975 numaralı çağrı merkezinden ulaşabiliyorlar. Burada bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriliyor. Klinik psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız vatandaşlarımızla görüşerek tütün, alkol ve madde bağımlılıklarından uzaklaşmaları için faaliyetler gösteriyorlar, atölye çalışmaları yapıyorlar. İş bulabilmeleri için imkan tanımaya çalışıyorlar. Yıldırım Akçağlayan Mahallesi'nde yürüttüğümüz bu çalışmayı Yıldırım Belesiyesi'nin İncirli Sosyal Yaşam Merkezi'ni bize tahsis etmesiyle orada gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza daha güzel ve geniş bir mekanda faaliyetlerimizi sunmaya çalışacağız. Bu anlamda bize destek olan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a ve Yıldırım Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.