Yıldırım'da büyük dönüşüm

Yıldırım Belediyesi, Sinandede Mahallesi'nde özel sektör eliyle gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin startını verdi. 28 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenleme ile 16 bin metrekarelik konutlaşma alanı, 7 bin metrekare yol alanı, 4 bin 500 metrekare park alanı ve bin metrekare belediye hizmet alanı elde edilecek.

Yıldırım Belediyesi, Sinandede Mahallesi'nde özel sektör eliyle gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin startını verdi. 28 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenleme ile 16 bin metrekarelik konutlaşma alanı, 7 bin metrekare yol alanı, 4 bin 500 metrekare park alanı ve bin metrekare belediye hizmet alanı elde edilecek. Sinandede Kentsel Dönüşüm Projesi ile 220 konut ve 8 adet iş yerini barındıran 130 riskli yapı yıkılarak yerine ise 465 konut ve 15 ticari ünite yapılacak. Proje ile yaklaşık değeri 70 milyon TL olan 12 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanı tek kuruş ödemeden kamuya kazandırılacak ve belediye önemli bir tasarruf sağlamış olacak.

Özel sektör eliyle yapılacak dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirilen yıkım törenine katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yaptığımız imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Yıldırım'ı inşa etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda yasal düzenlemelerden imar uygulamalarına, kentsel dönüşümden yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. 2022 yılını Tapu ve Dönüşüm Yılı ilan ederek ilçemizin birçok noktasında tapu dağıtımı gerçekleştiriyor ve kamu ve özel sektör aracılığıyla dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. 30 bin tapu dağıtımı hedefimize ulaşmak için de vatandaşlarımıza tapu dağıtımlarına başladık. Yıldırım için yaptığımız her işte ince eleyip sık dokuyarak, yıllar sonrasını da hesaba katarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda ‘doğru plan- doğru uygulama‘ prensibimizle kamu kaynaklarını israf etmeden önemli işlere imza atıyoruz” dedi.

Yeni bir yaşam alanı

Sinandede Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmasında tapu maliklerine tapularını teslim ederek özel sektör eliyle yapılacak dönüşümün önünü açıp yıkım çalışmalarına başladıklarını aktaran Başkan Yılmaz,“‘Doğru plan-doğru uygulama' metodu ile 70 milyon kamulaştırma bedelini ödemeden 7 bin metrekarelik yol, 4 bin 500 metrekarelik park, bin metrekarelik belediye hizmet alanı olmak üzere toplam 12 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanı elde etmiş olacağız. Ayrıca 130 bina 230 konuttan oluşan eski binaların yerine 465 yeni konut, 15 de ticari ünite ilave edilecek.Yıldırım Belediyesi olarak hem depreme dayanıksız binaları yıkarak yerine konforlu ve modern binalar inşa ediyoruz hem de sadece bu bölgede toplamda 12 bin 500 metrekareyi bulan sosyal donatı alanlarını da mahallemize kazandırıyoruz. Sinandede Kentsel Dönüşüm Projesi ilçemize hayırlı olsun. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" dedi.