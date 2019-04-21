Yıldırım'da çocuklar bayram etti

Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yıldırım Belediyesi, miniklere unutamayacakları bir bayram yaşattı.

23 Nisan 1920 günü açılışı dualarla gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, kurtuluş mücadelesinin stratejisinin yönetildiği, millet egemenliğinin daim kılındığı 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde, çocuklar bayramı doyasıya yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yıldırım Belediyesi, miniklere iki gün süren çocuk şenliği hazırladı. Kutlamalar kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi'nde 20 ve 21 Nisan tarihlerinde düzenlenen şenlikte, çocukların doyasıya eğlenmeleri adına tamamı ücretsiz aktiviteler gerçekleştirildi. Hazırlanan sirk gösterileri, çocuk korosu, oyun parkurları ve Karagöz-Hacivat gösterileri, bayram coşkusunu miniklere Yıldırım'da yaşatarak, çocuk olmanın tadını doyasıya çıkarmalarını sağladı. Eğlence parkurlarının yanı sıra birbirinden heyecan dolu şovların sergilendiği salon sirkine katılan minikler, sihirbazillüzyon, akordeon, robot adam, büyük balon şov, palyaço, jonglör gösterisi, tek teker bisiklet gösterileri ve sürpriz hediyeler ile Yıldırımlı olmanın ayrıcalıklarını yaşadı.

İstiklal meşalesinin yandığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde bayram coşkusu yaşayan çocukların, millet egemenliğinin ve bağımsızlığın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir sorumluluğa sahip olduklarını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İstiklal mücadelemizin karargahı olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dualarla, kurbanlarla kuruluşunun 99. yıl dönümünde, çocuklarımız bayram yaşayabiliyorsa, bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişlerinden aldıkları güçle milletimizin yarınlarına ışık tutacak, değerleriyle, inançlarıyla, kültürleriyle Türkiye'nin siyasi arenada söz sahibi olmasını sürdürürken, ‘Dünyanın 5'ten büyük' olduğunu gösterecektir” dedi.

Yarınların emanetçisi olan çocukların donanımlı ve eğitimli bireyler olarak yetişmesi kadar, onların mutlu bir çocukluk geçirmelerini de önemsediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Evlatlarımızın donanımlı ve eğitimli bireyler olarak yetişmesi adına gayret gösterirken, onların mutlu bir çocukluk geçirmeleri adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Çocuklarımız bayramlarında doyasıya eğlensin istedik. İki gün süren çocuk şenliğimiz ile evlatlarımıza doyasıya eğlendikleri bir bayram yaşattık. Bu vesile ile bir taraftan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, millet egemenliği ve istiklal yolunda mücadele eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, kahraman şehitlerimizi ve istiklal yolunda gazi olmuş ancak aramızdan ayrılmış gazilerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyoruz” diye konuştu.