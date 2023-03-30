Yıldırım'da çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor

Yıldırım Belediyesi, öncelikli hizmet gurupları arasında yer alan çocukların gelişimine katkı sağlamak için ücretsiz eğitimler, atölyeler, spor okulları düzenliyor. Bu çerçevede Yıldırım Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) tarafından Adile Naşit Tiyatrosu'nda düzenlenen akıl ve zekâ oyunları kursunda 60 öğrenci eğitim görüyor. Çocukların duygusal, sosyal, motor gelişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen kurslara katılan öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor. Zekâ oyunları ile çocukların beynin yüksek performans göstermesinin mümkün olduğunu belirten Kurs Öğretmeni Gamze Aydın, “Çocukların, kavrama, etken tanıma ve anlama becerileri hızlanabilir, dolayısı ile daha mantıklı ve daha isabetli kararlar almaları sağlanabilir” dedi.