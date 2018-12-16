Yıldırım'da çocuklar sporla büyüyor

Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi ve Sinandede Kadın Spor ve Cimnastik Merkezi'nde yer alan spor merkezinde miniklere hizmet veren çocuk cimnastik merkezleri, iki yılda 12 bin 468 çocuğu sporla buluşturarak sağlıklı büyümelerine imkan tanıdı. Bünyesindeki tırmanma duvarları ve temel cimnastik eğitimi aletleri ile ayda ortalama 567 çocuğun sporla tanıştığı tesisler, profesyonel antrenörler eşliğinde aldıkları temel eğitimlerle miniklerin sosyal ve bedensel gelişimlerine destek sağladı.

‘Spor sağlıklı yaşamın en büyük anahtarıdır'

Tüm spor branşlarının temelini oluşturan cimnastik sporunu hizmete sundukları Çocuk Cimnastik Merkezileri ve spor tesisleri ile desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sporun, insanların sosyal yaşantılarına, okul ve iş hayatlarına da doğrudan pozitif etki ettiğini görüyoruz. Spor sağlıklı yaşamın en büyük anahtarı. Biz de yerel yönetim olarak gelecek nesillerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı ve başarılı yetişmelerine katkı vermek için ilçemizde sportif yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bunu yaparken de tesisleşme anlamında önemli gelişmeler gerçekleştirdik. Sağlıklı bir yaşamın önemli basamağı olan sporu çocuklarımıza sevdirmek için de Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü'müz bünyesinde profesyonel eğitmenler eşliğinde kurslar düzenliyoruz. Tüm ebeveynleri, çocuklarını en az bir spor dalına yönlendirerek sağlıklı beden gelişimlerine katkı sağlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.