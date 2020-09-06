Yıldırım'da 'damla sulama' hamlesi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın göreve başladığı günden itibaren başlattığı tasarruf uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, park, yeşil alan ve ağaçların bulunduğu kaldırımlarda su, zaman ve enerji israfını önlemek amacıyla hayata geçirdiği damla sulama yöntemini yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Daha önce Yavuzselim Parkı, İsabey Mahallesi'nde yeni yapılan parklar, 75. Yıl Parkı ve Yıldırım Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın bahçesinde damla sulama sistemini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, uygulama ile hem enerji hem de su tasarrufu sağlarken, sistemi tüm yeşil alan ve parklarda faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Damla sulama sisteminin önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin her kuruşunu önemsedik ve gereksiz harcamaların önüne geçtik. Şuan yapım çalışmaları devam eden damla sulama sistemi sayesinde zaman, personel, enerji ve en önemlisi de milli servetimiz olan yer altı kaynağı su israfının önüne geçmiş olacağız. Dünyadaki kaynaklar sonsuz değil. Gelecekte önemli sorunlarla karşılaşmamak adına bu sınırlı kaynakları en doğru şekilde değerlendirmek zorundayız. Bizde bu kapsamda gerek park ve yeşil alanlarımız da gerekse yol kenarlarındaki ağaçlarımız için damla sulama sistemini hayata geçirdik. Bu sistem sayesinde önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuz” diye konuştu.