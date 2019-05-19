Yıldırım'da dayanışma iftarı

Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi Yıldırım Han Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile eşi Esen Yılmaz, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleri aileleri ile birlikte katıldı. Masaları tek tek dolaşarak konuklara hoş geldiniz diyen Başkan Yılmaz, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan Ramazan ayının manevi atmosferinde meclis üyeleri ile birlikte aynı sofra etrafında bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Ramazan sofralarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hepimiz kültür, sanat ve tarih şehri Yıldırım'a hizmet için görevliyiz. Birlik ve beraberliğin hakim olduğu mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında bir araya geldik. Yıldırımımıza hizmet veren meclis üyelerimizle birlikte el ele vererek ilçemize daha iyi hizmetler sunma gayesi içerisindeyiz. Yaşadığımız bu birlik ve beraberlik süresince güzel hizmetlerde bulunacağımızın inancını taşıyorum. Büyüklerimizi ağabeyimiz, ablamız, küçüklerimizi de çocuğumuz bilerek, kendi ailemiz için ne istiyorsak onlar içinde aynı duygu ve düşünceleri taşıyarak görevimize devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklara iyi bir Yıldırım, iyi bir Bursa, iyi bir ülke bırakmak adına var gücümüzle çalışacağız. Vatandaş ne istiyorsa vatandaşın emrinde olacağız. Biz vatandaşa hizmetkar olmaya geldik. Kapımız da sonuna kadar herkese açık” ifadelerini kullandı.