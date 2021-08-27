Yıldırım'da doğalgaz meselesi tarihe karışıyor

Yıldırım Belediyesi'nin, imar plânı bulunmayan bölgeleri doğalgaza kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.

Yıldırım'ın yanı sıra Osmangazi ve Gürsu ilçelerindeki imar plânı bulunmayan mahallelere yönelik doğalgaz alt yapı çalışmaları başlatıldı. Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Müfit Aydın, Atila Ödünç, Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Doğalgaz Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım için çok önemli bir güne şahitlik ettiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana, ilçemizin mevcut sorunlarını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her hafta, ekip arkadaşlarımızla birlikte 3-4 mahalleyi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle, esnafımızla, gençlerimizle buluşuyoruz. Tabii bu görüşmelerde, vatandaşlarımızın bizlerden bazı talepleri oluyor. Çevre yolunun altındaki mahallelerimize her gittiğimizde, özellikle kadınlarımızın bizden ilk talebi doğalgaz oluyordu. Bizler de hemşehrilerimize ‘Ağustos ayında doğalgaz için ilk kazmayı vuracağız' diyorduk. Bugün, verilmiş bir sözü tutmanın mutluluğu ve huzuru ile karşınızdayız. Bugün burada gerçekleştireceğimiz temel atma töreni ile Şirinevler, Hacivat, Samanlı, Çınarönü, Millet, Arabayatağı ve Vakıf mahallelerimizin doğalgaz meselesini ortadan kaldıracağız. Bu proje ile birlikte sadece Yıldırım'da 10 bin hane ve 40 bin insanımızı ilgilendiren bir hizmetin fiili adımını atıyoruz. Artık bu bölgedeki tüm evlerimiz doğalgazın konforuyla tanışacak ve hemşehrilerimiz daha az yakıt parası ödeyecek. Bu hizmetin en önemli tarafı ise bölge insanımız artık kirli havayı teneffüs etmeyecek” ifadelerini kullandı.

Daha yaşanılabilir bir Yıldırım için yılmadan yorulmadan çalıştıklarını vurgulayan Oktay Yılmaz, “Yıldırım hızlı bir dönüşüm içinde. İlçemizin yeşil alanlarını toplam da 1 buçuk milyon metrekare artırma hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Önümüzdeki Ay Balaban Mesire Alanı'nı hizmete açıyoruz. Cumalıkızık Mesire Alanı'nın da ihalesini yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız eliyle Gökdere Millet Bahçesi'ni de hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız, orada da çalışmalar devam ediyor. Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde, yıkım işlemlerini tamamlayıp yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdik. İnşallah 2023'ün Şubat ayında Mevlânâ'da yeni hayat başlayacak. Devam eden çalışmalarımız var, plânlama aşamasındaki projelerimiz var. Onlar da tamamlandığında Yıldırım'daki değişim herkes için daha görünür hale gelecek. Ben doğalgaz temel atma törenimizin ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Mahallelerimizin doğalgaza kavuşmasında gösterdikleri çaba ve desteklerden ötürü milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyle Başkanımıza, SOCAR firmasının değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yıldırım, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinin en önemli sorunlarından birini çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın en öncelikli talebi doğalgazdı. Hamd olsun bu talebi karşılama yolunda en önemli adımı attık. Tabi bu hizmet uzun soluklu bir çalışmanın ürünü. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bu iş için büyük uğraş verdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.