Yıldırım'da dönüşüm hız kesmiyor

Yıldırım Belediyesi, ‘2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı' çerçevesinde imar uygulamalarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen İmar Kanunu değişikliğiyle kentsel dönüşümün önündeki yapısal sorunların ortadan kaldırılmasının ardından Yıldırım'daki dönüşüm hamlesi ivme kazandı. Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi'nde hayata geçirdiği doğru plan doğru uygulama ile dönüşümün önündeki büyük bir engeli daha ortadan kaldırdı. Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Kentsel Dönüşüm Projesi ile yaklaşık 12 milyonluk kamulaştırma bedelini ödemeden 3 bin metrekarelik alana park kazandırıp 3 adet bina toplamda 7 adet konuttan oluşan 800 metrekarelik alanı yıkıp mevcut yolu genişletecek. Böylelikle oluşacak alternatif yol ile Cumalıkızık ulaşımda nefes alacak.

Akılcı uygulamalar ile dev tasarruf

Özel sektör eliyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde gerçekleştirilen yıkım törenine katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım için yaptığımız her işte ince eleyip sık dokuyarak, yıllar sonrasını da hesaba katarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda ‘doğru plan- doğru uygulama ‘ prensibimizle kamu kaynaklarını israf etmeden önemli işlere imza atıyoruz. Değirmenönü Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmasında ‘doğru plan-doğru uygulama' metodu ile belediyemizin kasasından çıkacak yaklaşık 12 milyon liralık kamulaştırma bedelini ödemekten Yıldırım'ı kurtardık. İnşallah bu kaynak Yıldırım ve Yıldırımlılar için başka güzel işlerde kullanılacak. Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. Program Başkan Yılmaz'ın ilk kepçeyi vurmasıyla sona erdi.