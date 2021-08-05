Yıldırım'da dostluk kazandı

Yıldırım Belediyesi ve Yavuzselim Derneği tarafından merhum GülbekErkılıç anısına düzenlenen ‘Yavuzselim Mahallesi Gülbek Erkılıç Futbol Turnuvası'nda kazanan dostluk oldu.

Yıldırım Belediyesi ve Yavuzselim Derneği tarafından, nisan ayında korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Gülbek Erkılıç adına düzenlenen ‘Yavuzselim Mahallesi Gülbek Erkılıç 1. Futbol Turnuvası'nefes kesen bin finalle sona erdi. Yavuzselim Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen, Ballıtaş Derneği, Başkale Derneği, Buğakale Derneği, Gülbek Kaptan, Horasanlılar Derneği, Narmanlılar Derneği, Şahabettinler Derneği, Tortumlular Derneği, Yeniköylüler Derneği, Yavuzselim Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Yavuzselim Minübüs Durağı'nın katıldığı turnuvanın finalinde gülen taraf Yeniköylüler Derneği'ni penaltılarda mağlup eden Yavuzselim Gençlerbirliği oldu.

Yunus Emre Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın final gecesine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanısıra, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğlu, Yavuzselim Derneği Başkanı Ali Azkun, AK Parti Yıldırım eski İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ve Gülbek Erkılıç'ın ailesi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, burada yaptığı konuşmada,Yavuzselim'in vefa, birlik, beraberlik ve paylaşmak demek olduğunu belirterek, “Bu turnuva için güzel bir hazırlık yapıldı. 12 takımımız katıldı turnuvamıza. Yaklaşık 6 hafta sürdü, bugün de final maçını izledik. Hakikaten çok çekişmeli bir mücadeleye şahit olduk. Ben turnuvaya katılan, destek veren tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu gelenek inşallah bundan sonra da devam eder. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında hem sportif çalışmalarla, hem de kültürel çalışmalarla her zaman onların yanlarındayız. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Yıldırım Belediyesi'nce çocuklarımıza hizmet vermekte. Yine birçok mahallemizdeki spor komplekslerimizle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. 14 farklı branşta yaz spor okulları düzenledik ve burada 10 binin üzerinde çocuğumuzu bu imkânlardan faydalandırıyoruz. Sadece sporda değil kültürde de Bursa'nın marka değeri olmaya gayret ediyoruz. Bursa'nın en güzel kütüphanesini Yıldırım'ın çocuklarına, gençlerine armağan ettik. Gençlerimiz, geleceğe, üniversiteye ve sonrasına burada hazırlanıyor. Sadece çocuklarımıza ve gençlerimize değil hayatın birçok noktasında insanımıza dokunan çalışmalar sürdürüyoruz. Biz Yıldırım için ‘Değerlerin Şehri Yıldırım' mottosunu kullanıyoruz. Değerlerin şehri derken sadece tarihi mirasımızı değil aslında insanımızı kastediyoruz. Ben tekrardan turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, GülbekErkılıç'a rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Bir aile için ne mutlu ki; eseri, dostlukları, arkadaşlıkları bugün de devam ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilen gecede şampiyon olan Yavuzselim Gençler Birliği'ne kupa ve altın madalya, ikinci olan Yeniköylüler Derneği'ne gümüş madalya, üçüncü olan Horasanlılar Derneği'ne ise bronz madalya takdim edildi. Turnuvaya katılan tüm takımlara plaket takdim edilirken Gülbek Erkılıç Ailesi'ne de hatıra madalyası verildi.