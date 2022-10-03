Yıldırım'da eğitime tam destek

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte her hafta bayrak törenlerinde öğrencilerle ve eğitimcilerle buluşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip öğretmenlerle istişarelerde bulunan Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi yayınlarından çıkarmış oldukları kitapları okul kütüphanesine hediye etti. Haftanın ilk mesai saatlerini öğrencilerle geçirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, toplumların kalkınmasının ancak nitelikli, donanımlı bireyler yetiştirmekle mümkün olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Eğitim camiamıza okullar, kapalı spor salonları, kütüphaneler ve materyaller gibi birçok fiziki destek sağlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve okul müdürlerimizle yaptığımız istişareler çerçevesinde, ilçedeki her okulumuz için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu misyonla belediyemizin imkânları doğrultusunda ilçe genelindeki eğitim yuvalarımıza pazartesi günleri ziyaretler gerçekleştirerek, eksikleri yerinde tespit ediyor ve eğitim öğretim gören çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Yıldırım'da 125 binin üzerinde öğrenci olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu Türkiye'deki birçok ilçenin nüfusundan daha fazla. Bu kadar gencimiz olması bizim için büyük bir güç olsa da aynı zamanda bizim için önemli bir sorumluluk. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin milli manevi değerleri özümsemiş, ülkemizin ve milletimizin sorumluluğunu alabilecek bireyler olarak yetişmesi ancak okumak, öğrenmek ve keşfetmekle mümkündür. Biz de evlatlarımıza bu minvalde katkı sağlamak için projeler gerçekleştiriyoruz. Bursa'nın en modern ve işlevsel kütüphanelerinden Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ni şehrimize kazandırarak gençlerimizin istifadesine sunduk. 7 gün 24 saat açık olan kütüphanemiz 20 ayda 350 bin ziyaretçi ağırladı. Yine kısa süre içerisinde Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanemizi hizmete açacağız. Yeni başlayan eğitim öğretim yılı öncesinde ‘Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor' projemiz ile öğrencilerimize 250 bin liralık kırtasiye desteğinde bulunduk. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' çerçevesinde 122 okulumuza 5 bin kitap bağışladık ve bu desteğimiz yıl boyunca devam edecek. Evet, belediyeler şehir inşa eder ancak biz inanıyoruz ki neslin inşası çok daha önemli. Çünkü şehrin ana unsuru binalardan değil insanlardan oluşmaktadır. Bunun için ülkemizi geleceğe taşıyacak gençlerimizi donanımlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz nitelikli şeyler üretsin diye bizler Yıldırım Belediyesi olarak her daim onların yanındayız” sözlerini kaydetti.