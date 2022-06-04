Yıldırım'da el emeği göz nuru sergi

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi'nin kadınların el becerilerini geliştirmek ve meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak için düzenlediği sanat ve meslek kurslarında sona gelindi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde 3 ay boyunca haftanın 2 günü verilen filografi ve tel kırma eğitimleri sonunda kursiyerler, tablolara boyut kazandırdığı eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde açılan sergiye Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürü Ali Celal Elmas katıldı. Yıldırım Belediyesi olarak verilen eğitimlerle 100 bini aşkın vatandaşa hizmet verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YILMEK kursları ile vatandaşları hem hobi hem de iş sahibi yaptıklarını belirtti.

Yıldırımlı kadınların el becerisi ve hayal gücüyle ortaya çıkardığı eserlerden oluşan sergiyi ziyaret eden Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı kadınlara verdiği desteklerden ötürü kutluyorum ve hayallerinin peşinden koşan tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.