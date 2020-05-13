Yıldırım'da engelliler unutulmuyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, bedensel engellilerle dayanışma derneği iş birliğinde yeni bir sosyal destek çalışmasına imza attı. Pandemi sürecinde engellileri yalnız bırakmayan Yıldırım Belediyesi, 350 engelli ailesine sosyal destek, Ramazan ayı ile birlikte de 100 engelli ailesine sıcak yemek desteğinde bulundu.

Dezavantajlı grupların sorunlarına çözüm bulmak ve engelli bireyler için ortak projeler geliştirmek amacıyla Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğinde çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, bedensel engelli vatandaşları destekleyen sosyal hizmetlerini de sürdürüyor. Engelli vatandaşları bugüne kadar hayatın her alanında destekleyici ve teşvik edici projeler ve hizmetler üreten Yıldırım Belediyesi, özellikle bedensel engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıran akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteği başta olmak üzere hizmetlerinde engelleri aşan adımlar attı. Covid-19 sürecinde de destek çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, engellileri yalnız bırakmayarak 350 engelli ailesine sosyal destek, Ramazan ayı ile birlikte de 100 engelli ailesine sıcak yemek desteğinde bulundu.Koronavirüs ve Ramazan ayı sürecinde destek çalışmalarının sürdürecek olan Yıldırım Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de giysi yardımı sağlanması noktasında hazırlıklarına başladı.

"Dayanışmamızı güçlendireceğiz"

İlçede yaşayan engelli vatandaşların engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler yerel yönetim olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Hayata tutunmak, kendilerini kanıtlamak isteyen dezavantajlı kardeşlerimize borcumuzu, yerel yönetim olarak onları destekleyerek, yanlarında olarak ödemeye çalışıyoruz. Öte yandan koronavirüs süreci ve Ramazan ayında da engelli hemşehrilerimizi unutmadık. Bu noktada ekiplerimizle 350 engelli ailesine sosyal destek, Ramazan ayı ile birlikte de 100 engelli ailesine sıcak yemek desteğinde bulunduk. Koronavirüs ve Ramazan ayı sürecinde destek çalışmalarımıza devam ederken, yaşamın normal seyrine dönmesiyle de engelli hemşehrilerimizle dayanışmamızı güçlendireceğiz. İçinde bulunduğumuz Engelliler Haftası nedeniyle de tüm hemşehrilerimizi, hayatın her alanında engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri ortadan kaldırmaya ve farkında olmaya davet ediyorum.” dedi.