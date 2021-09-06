Yıldırım'da fâhiş fiyata geçit yok

İlçe genelinde faaliyet gösteren market, fırın ve iş yerlerinde inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürün fiyatlarını ve hijyen şartlarını denetledi. Marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese edilirken, Tüketici Kanununa aykırı iş yapan işletmelere cezaî müeyyide uygulandı. 2021 yılında toplamda 4 bin 768 noktada denetim gerçekleştiren ekipler, 3 bin 356 kişiye cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri şikâyetler ve denetimler sonucunda olumsuzlukların giderilmesi için 268 adet iş yeri, 23 adet pazar yeri ve bin 121 adet bölge denetim formu düzenledi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşın huzuru ve refahı için çalıştığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gıda ve temel tüketim maddelerine yönelik fâhiş fiyat artışları ve hijyen şartlarını periyodik olarak denetliyoruz. Ekiplerimiz, marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.