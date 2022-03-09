Yıldırım'da gençlere sağlık eğitimi

Yıldırım Belediyesi Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'nde görevli hemşireler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Yıldırım Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 254 kız öğrenciye ‘Genel Sağlığı Koruyucu Davranışlar' konusu üzerine seminer verdi. Konu ile ilgili öğrencileri bilgilendiren Başhemşire Gülseren Özbek, “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın talimatlarıyla Yıldırım'daki tüm vatandaşlarımıza yönelik sağlık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bugün de Yıldırım Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 254 kız öğrencimize 2 oturum Genel Sağlığı Koruyucu Davranışlar konulu eğitim semineri düzenledik. Seminerde gençlerimize, doğru nefes alıp verme egzersizleri, aşının önemi, sağlığı koruyucu davranışlar, vücudun ihtiyacı olan su ve hayat, doğru nefes alıp verme egzersizleri, meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi konularından bahsettik. Verdiğimiz eğitimler ile vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

İnsana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her işin başı sağlık diyerek, sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye gayret ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlarımıza yönelik sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.