Yıldırım'da hijyen harekatı

Yıldırım Belediyesi tarafından Selçukbey Mahallesi'nde bulunan ‘Selçukbey Kanalı' temizlendi.

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selçukbey Mahallesi'nde bulunan ‘Selçukbey Kanalı' temizlendi. 1 buçuk kilometreden oluşan kanalda, kosa ve budama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla ortaya çıkan atıkları bertaraf etti. Dere yatağını tazyikli su ile yıkayan ekipler, kanalda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Özellikle yaz aylarında hava sıcaklarının artması ile birlikte, dere yatakları ve kanal gibi alanlarda sinek böcek gibi haşereler artıyor. Bunlarda bu bölgelerde yaşayan insanlarımızın hayatını olumsuz etkiliyor. Bunun önüne geçmek buralardan çevreye yayılacak kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek adına kanal ve derelerimizde yaptığımız temizleme çalışmaları periyodik olarak devam edecek” dedi.