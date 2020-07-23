Yıldırım'da imar düğümü çözülüyor

Yıldırım Belediyesi'nin Değirmenönü ve Karapınar mahallelerindeki 232 hektarlık alanda sürdürdüğü imar plânı çalışmaları kentsel dönüşümün önünü açacak.

Yıldırım Belediyesi, plansız şehircilik ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek kentsel dönüşümün önünü açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sağlıksız şehirleşme, hayata geçirilemeyen imar uygulama planları, riskli alanlar ve kentsel dönüşümün önündeki engellerin biri olan mülkiyet meseleleri sebebiyle modern şehirleşme adımlarını uzun yıllardır atamayan Yıldırım'da engeller bir bir ortadan kalkıyor. Şirinevler Mahallesi'nde 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırlayarak yeni dönemi başlatan, Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Hacivat, Yavuzselim ve Çınarönü mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planları doğrultusunda imar uygulama sürecini yürüten ve Değirmenönü'nde yeni imar planı düzenlemesi ile uzun yıllardır çözülemeyen hisseli parsel sahiplerini tapu belgelerine kavuşturan Yıldırım Belediyesi, Karapınar Mahallesi'nin geleceğini kurtaracak imar uygulama çalışmalarında sona geldi. Yıldırım Belediyesi'nin Değirmenönü ve Karapınar mahallelerindeki 232 hektarlık alanda sürdürdüğü imar planı çalışmaları kentsel dönüşümün önünü açacak. Yeni imar planı ile eğitim alanları 38 bin metrekareden 57 bin metrekareye, park, yeşil alan ve rekreasyon alanları 110 bin metrekareden 196 bin metrekareye yükselmiş olacak. Değirmenönü Mahallesi'nde imar planlarının tamamlanmasıyla tapu dağıtımının gerçekleşmesinin ardından Karapınar 1. Etap'ta kontrol ve onay işlemleri sürerken, Karapınar 2. Etap'ta devam eden tapu tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından eylül ayından sonra tapu dağıtımı gerçekleşecek.

Dönüşümün önü açılacak

Yıldırım'ı dar ve çıkmaz sokaklardan, imarsız yapılardan, sağlıksız şehirleşmeden, yetersiz sosyal donatıdan kurtararak modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için çalıştıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemiz ve hemşehrilerimiz için şehrimizin gelişmesinin önündeki en büyük engellerin başında gelen plansız ve sağlıksız şehirleşme uygulamalarının yerine modern, günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek imar planı çalışmalarını hayata geçirerek yürütüyoruz. Bu noktada Ankara Yolu Caddesi'nin kuzeyindeki riskli alan ilan edilen, Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Hacivat, Çınarönü ve Yavuzselim mahalleleri ile Şirinevler'de ve 75. Yıl, Esenevler ve Yiğitler mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz imar planı çalışmalarıyla birlikte Değirmenönü ve Karapınar mahallelerindeki 232 hektarlık alanda sürdürdüğümüz imar planı çalışmaları ile bölgede kentsel dönüşümün önünü açacağız” dedi.

Tapu müjdesi

2 Etap hâlinde imar uygulama çalışmaları sürdürülen Karapınar Mahallesi 2. etapta devam eden tapu tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından eylül ayı ile birlikte tapu dağıtımına başlayacaklarının müjdesini veren Başkan Oktay Yılmaz, “Değirmenönü-Karapınar imar plânları ile ilgili olarak Değirmenönü mahallemizde tapu dağıtımını gerçekleştirmiştik. O anlamda müteahhit firmalarımızın da bizden ciddi anlamda imar durumu aldığını ifade edebilirim. Bölgemiz, sektörün de canlanması ve pandemi sürecinin de arkada kalmaya başlaması ile birlikte bölge ciddi bir dönüşüme şahitlik etmiş olacak. Karapınar'da da bir bölgemizde plan değişikliği sürüyor. Diğer bölge ile ilgili olarak da tapu dağıtımını eylül ayından sonra gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.