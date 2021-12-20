Yıldırım'da iş garantili kurs

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde haftanın 5 günü ‘Bilgisayar destekli reklam ve grafik tasarım kursu' veriliyor. Tanıtım ve reklâm maksatlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında öğrenen gençler, aldıkları ‘Photoshop' ve ‘Illustrator' programı eğitimi ile de sektöre hazır hâle getiriliyor. Yıldırımlılar tarafından yoğun ilgi gören kurs, toplam 180 saat olmak üzere 24 iş günü sürecek. Tasarım ilkeleri, renk, reklâm ve tasarım konuları hakkında bilgilendirilen gençler, grafik ve fotoğraf hizmetleri sunan firmalarda, reklâm ajanslarında, yayın kuruluşlarında ve benzeri yerlerde iş sahibi olabilecek.