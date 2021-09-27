Yıldırım'da istihdam seferberliği

Yıldırım İŞKUR Hizmet Merkezi ile birlikte ‘İstihdam Buluşması' programını düzenleyen Yıldırım Belediyesi, 12 tekstil firmasını iş arayan vatandaşlarla buluşturdu. Tekstil sektöründe, 700'e yakın kişinin işe girme imkânı yakalayabileceği programda, usta makineci, modelist, kalıp tasarımcısı ve kalite kontrol gibi mavi yaka personelinin yanı sıra ön muhasebe, üretim şefi, üretim sorumlusu gibi beyaz yaka personel alımı da yapılacak.

Yıldırım'da işsizliği azaltmak ve vatandaşları istihdama kazandırmak için ciddi mesai harcadıklarının altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler Yıldırım Belediyesi olarak iş arayan hemşehrilerimize iş imkânı sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. ‘Yıldırım'da İstihdam Seferberliği'projesiyle ilçemizdeki vatandaşlarımızı işverenlerle görüştürüp istihdama kazandırıyoruz. Bununla birlikte Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi'mizde ücretsiz teknik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Vasıflı ara eleman yetiştirilmesine destek olmak maksadıyla kursiyerlerimize beceri kazandırıyoruz ve sonra kurumlarla yaptığımız işbirliği ile öğrencilerimizi işe yerleştiriyoruz” dedi.

Yıldırım Belediyesi'nden 2021'de 4 bin 489 kişiye istihdam

2019 yılından bu yana işsizlik meselesine çözüm bulmak maksadıyla çalışmalar yürütülen Yıldırım İstihdam Merkezi öncülüğünde, 6 bin 911 kişinin işe yerleştiğini ve 519 engellinin de istihdama kazandırıldığını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “2021 yılının ilk 8 ayında 37 bin 918 vatandaşımız iş başvurusunda bulunurken, bunlardan 4 bin 489'unu işe yerleştirdik. İstihdam Merkezi'mize ağustos ayında başvuru yapan 5 bin 121 kişiden 743'ünü ise Yıldırım Belediyemiz aracılığıyla istihdama kazandırdık. Yıldırım İstihdam Merkezi'miz açıldığı günden bu yana binlerce binlerce hemşehrimizin yüzünü güldürdü. Daha çok vatandaşımızın yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.