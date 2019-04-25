Yıldırım'da kaçak yapılaşmaya izin yok

Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım Kaymakamlığı iş birliğinde muhtarlarla gerçekleştirilen ‘İstişare, Değerlendirme ve Tanışma Toplantısı'na ev sahipliği yapan Başkan Oktay Yılmaz, ilçede kaçak yapılaşmaya taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, il ve ilçe bazında kamusal hizmet veren kurum temsilcilerinin yer aldığı ‘İstişare, Değerlendirme ve Tanışma Toplantısı'nda 69 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'ndeki Yıldırım Han Konferans ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, BURSAGAZ temsilcisi Ender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, UEDAŞ Yıldırım İşletme Müdürü Ahmet Berk, Yıldırım PTT Müdürü Mustafa Çelik, Tapu Müdürü Enes Gezmiş, Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Akbulut, Yazı İşleri Müdürü İdris Yeni, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nursen Örde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, İlçe Müftüsü Musa Dolar ve Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, belediye bürokratları ve Yıldırımlı Muhtarlar katıldı.

"Sorumluluğumuz büyük"

Kaymakamlık, muhtarlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile istişare kültürüyle Yıldırım'ı çok daha hızlı bir şekilde kalkındırmanın çalışmasını yapacaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gerçekleşen yerel seçimlerde halkımız tercihini kullanarak kararını verdi. Bizler de bu karar neticesinde onurlu, sorumluluk isteyen bir göreve geldik. Rabbim bizleri bu aziz şehre karşı mahcup eylemesin. Seçim sürecinde birçok muhtarımızla bir araya gelmiştik. Seçim öncesi ziyaretlerimizde, şehrin yönetiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etmiştik. Şehir, esnafıyla, sanayicisiyle, sporcusuyla ve sanatçısıyla bir bütündür. Şehir yönetimi kamu kurumlarıyla, belediyesi ve muhtarlıklarıyla paydaş olunan, istişare kültürünün önemli olduğu bir sistem. Önümüzdeki süreçte istişare kültürüyle Yıldırım'ı çok daha hızlı bir şekilde kalkındırmanın çalışmasını yapacağız. Şehrimize en iyi hizmeti vermek için birlikte çalışacağız” dedi.

"Birlikte kalkındıracağız"

Kişilerin talebini değil, sokağın, mahallenin, Yıldırım'ın talebini daha fazla önemseyen bir süreç yöneteceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Geçmişte meclis üyeliği, ilçe başkanlığı yaptım. Dolayısıyla, mahallelerle muhtarların ve meclis üyelerinin uyumlu çalışmasının neticelerini biliyoruz. Bu dönem meclis üyelerimizin mahallelerde çok daha aktif rol alması ile mahallenin ihtiyaçlarına, sıkıntılarına ve taleplerine daha sağlıklı bir şekilde cevap vermesi açısından güçlü bir ilişki kuracağız. Mahallemizi, şehrimizi ilgilendiren, şehrimizin faydasına olacak hususlarda birlikte hareket edeceğiz. Kişilerin talebini değil, sokağın, mahallenin, Yıldırım'ın talebini daha fazla önemseyen bir süreç yönetimiz olacak. Kaçak yapılaşma ile mücadele öncelikli politikalarımızdan olacak. Şehrimizin ciddi imar problemleri var. Hızlı bir şekilde bu problemleri çözmemiz gerekiyor. Bir taraftan da ruhsatsız yapılaşmanın önüne mutlaka geçmemiz gerekiyor. Olaya yaklaşım konusunda aynı hassasiyeti muhtarlarımızdan da bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

"Yerinde çözüm üreteceğiz"

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçilen muhtarları tebrik ederek, görevlerinde başarılar dileyen Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, “Yerel seçimlerin sonucuna göre ilçemizde 29 muhtarımız ilk kez göreve gelirken, 40 muhtarımız tekrar aday oldukları mahallelerinde vatandaşların onayıyla görevlerine devam ediyor. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Seçim sonrasında gerçekleştirdiğimiz istişare, değerlendirme ve tanışma toplantısında Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde bir araya geldik. Önümüzdeki aydan itibaren yine mahallelerde gerçekleştireceğimiz toplantılarda sorunları yerinde tespit ederek çözüm yolları arayacağız. Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve muhtarlarımızla birlikte ilçeye hizmet noktasında hep beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yıldırımlıların refah seviyesini, mutluluğunu ilçenin yöneticileri olarak en üst seviyeye çıkarmaya çalışacaklarını dile getiren Kaymakam Yazıcı, “Hep beraber el ele vererek, güzel ilçemize, Bursamızın tam da merkezinde olan, payitahtın da merkezi sayılabilecek olan Yıldırım'a el birliğiyle hizmet etmeye çalışacağız. Muhtarlarımız, halkın başı ağrıdığında ilk müracaat ettiği, ulaştığı kapıdır. Uyum, ahenk içerisinde muhtarlarımızla beraber başta belediye başkanımız, bütün daire amirlerimiz ve siyasi partilerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek, hep beraber ilçemize en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu. Toplantıda yer alan Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak da, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve tüm muhtarlara başarılar dileyerek, yeni dönemde şehre hizmet yolunda iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.