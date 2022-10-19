Yıldırım'da kadınlar hem öğreniyor hem üretiyor

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ortaklığında hayata geçirilen Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde ilçedeki kadınlara yönelik hafta içi her gün ‘Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama' kursu veriliyor.

Belediyenin ilçedeki kadınların da istihdama katılması yönündeki destekleri çerçevesinde hayata geçirilen kursa katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mesleki eğitim ve istihdam kurslarının ilçedeki kadınlar için önemli olduğunu belirtti. İnsan odaklı ve insana hizmet eden projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak iş odaklı mesleki eğitim kurslarımızla Yıldırımlı kadınları meslek sahibi yapıyoruz. Mesleki eğitim kurslarımızı tamamlayan Yıldırımlı kadınların başarı hikâyelerine hepimiz şahidiz. Bundan sonra da kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.