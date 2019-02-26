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Yıldırım'da kapalı pazar yeri sayısı artacak

AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, göreve geldikten sonra kapalı pazar yerlerinin sayısını artıracaklarını söyledi.


AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Gökdere'deki pazar yerini ziyaret etti. Burada pazarcılar ve vatandaşlar ile samimi bir şekilde sohbet eden Yılmaz, sıkıntıları dinledi. Esnaf ve vatandaşlar Yılmaz'a büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yılmaz, minik bir kız çocuğuna oyuncak bebek hediye etti.


Pazardaki esnafımızı ziyaret ettiklerini, onların hal ve hatırını sorduklarını anlatan Yılmaz, “Geleceğe dair beklentiler ile şehre bakışımızı anlattık. İnşallah göreve geldikten sonra bütün pazar alanlarımızı gözden geçireceğiz. Kapalı pazar alan sayımızı artırıp, daha işlevsel olmalarını sağlayacağız. Şehre bir bütün olarak bakılıyoruz. Şehir esnafıyla, sanayicisiyle, kadınıyla, çocuğuyla bir bütündür. Birlikte yönetim anlayışı ile bütün problemlerin, çözülmesi gereken meselelerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.

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