Yıldırım'da karate rüzgârı

Esat Delihasan Kyokushın Karate Kupası düzenledi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan turnuvaya 35 kulüpten toplam 264 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalarda Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcuları 8 birincilik, 6 ikincilik, 11 üçüncülük elde ederek 25 madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, merhum Esad Delihasan'ın kardeşi Türkiye Karate Federasyonu Başkan Adayı Murat Delihasan, Bursa Karate İl Temsilcisi Necip Kaplan ve Yıldırım İlçe Spor Müdürü Mehmet Demirci verdi.

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım'ı bir spor şehri yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Yıldırım; tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğu kadar aynı zamanda da bir spor şehridir. 2021 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 3 bin 280. Son 2 yılda yaz ve kış spor okullarında 16 farklı branşta 35 bin 940 çocuğumuza, jimnastik okullarında 10 bin 115 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 23 bin 672 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 6 bin 825 çocuğumuza, toplam ise 76 bin 552 vatandaşımıza spor eğitimi hizmeti verdik. Şükürler olsun sporcularımız katıldıkları turnuvalarda göğsümüzü kabartıyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.