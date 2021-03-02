Yıldırım'da “Kariyer Sohbetleri” başlıyor

Yıldırım Belediyesi, ‘Kariyer Sohbetleri' programı ile öğrencilere doğru meslek tercihi konusunda yol gösterecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında ve tercih dönemlerinde gerçekleştirdiği programlarla öğrencilere destek olan Yıldırım Belediyesi, bu defa da meslek tercihi ile yarınlarına yön verecek gençlere sosyal medya üzerinden hayata geçireceği ‘Kariyer Sohbetleri' programı ile yol göstermeye hazırlanıyor. Eğitimci-yazar Dr. Faruk Öndağ'ın yönettiği 7 Martta başlayacak online eğitim programı 8 hafta sürecek. Hukukta kariyer, tıp ve sağlık alanında kariyer, kamuda kariyer, akademide kariyer, özel sektör'de kariyer, yurt dışında kariyer, sosyal bilimlerde kariyer, sanat alanında kariyer, spor alanında kariyer ve medyada kariyer konularındaki ‘Kariyer Sohbetleri' programında genç, dinamik ve mesleğini seven, farklı branşlarda başarılı olmuş isimler gençlerle buluşacak.

Yıldırım Belediyesi olarak her alanda vatandaşın hayatına dokunduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğimizin teminâtı gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Onların hayata daha iyi hazırlanmaları için önemli projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. 7 Martta sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştireceğimiz, farklı branşlarda başarılı olmuş isimleri ‘Kariyer Sohbetleri' programı ile gençlerimizle buluşturarak öğrenci kardeşlerimize meslek seçimlerinde doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olacağız. Öğrencilerimizi başarılı olacakları alana yönlendirerek ülkemizin parlak yarınlarına katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin hedeflerine ve onların hayallerine kavuşmaları hususunda yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.