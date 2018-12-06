Yıldırım'da kesintisiz sağlık hizmeti Yeşilyayla'da devam ediyor

İlçe sakinlerine sağlık hizmetlerine en hızlı şekilde ulaştırma hedefiyle çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi, Yeşilyayla Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı yüzde 60 seviyesine ulaştı.

Yıldırım Belediyesi ile Aslanoba A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, Yeşilyayla Mahallesi'nde 5. Pınar Sokak ile 3. Akdere Sokak kesişim noktasında inşaası süren, Hatice Aslanoba ismi ile hizmet verecek olan aile sağlığı merkezi tamamlandığında bölge halkına sağlık konusunda önemli imkanlar sunacak. Hizmetlerine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yön verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarımız kapsamında hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin mahallelerinde aile sağlığı merkezi istediklerini biliyoruz. Özellikle bu gibi eski mahallelerimizde genellikle yaş ortalaması da yükseldiği için, vatandaşlarımız sağlık kurumlarının yürüme mesafesinde olmasını arzu ederler. Biz de vatandaşlarımızın bu isteklerine cevap vererek ilçemize bugüne kadar 19 aile sağlığı merkezi kazandırdık. Kısa süre içerisinde merkezin inşasını tamamlayarak doktorlarımızın çok nezih bir ortamda vatandaşlara hizmet etmesini sağlayacak fiziki bir mekan kazandıracağız” diye konuştu.

Yıldırım'da asli hizmetlerin yanında doğrudan insanların yaşamına etki edecek çalışmaları gerçekleştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yatırımın en büyüğünü insan sağlığına yapılan yatırım olarak görüp, sağlık merkezlerimize yenilerini ekliyoruz. İlçemizin en kalabalık nüfusuna sahip bölgesi olan Millet Mahallesi'nde hizmete giren aile sağlığı merkezimiz ile önemli bir eksikliği giderdik. Öte yandan Yediselviler, Sıracevizler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinin ortak noktası olan bölgeye aile sağlığı merkezi kazandırarak vatandaşlarımızın yürüme mesafelerinde sağlık hizmetine ulaşmalarını sağladık. İnşası devam eden Yeşilyayla Mahallesi Hatice Aslanoba Aile Sağlığı Merkezi de bölgede önemli bir sağlık tesisi olacak. Amacımız insan sağlığının her şeyin önünde olduğu bilinciyle insanlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vererek Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak. İdeal şehir hedefimiz kapsamında yarınların Yıldırım'ını oluşturmak için hayatın tüm alanları ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.