Yıldırım'da kış spor okullarına yoğun ilgi

Yıldırım Belediyesi'nin, gençleri ve çocukları sporla buluşturmak için düzenlediği kış spor okulları kayıtları başladı.

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor.

16 farklı branşta ‘Kış Spor Okulları'nı düzenleyen Yıldırım Belediyesi'nin, 2'nci dönem dersleri 1 Kasım'da başlayacak. 3-14 yaş grubunun katılabileceği ‘Kış Spor Okulları'nda 9 tesiste, cimnastik, voleybol, kickboks, futbol, basketbol, halter, karate, okçuluk, yüzme, tenis, badminton, boks, güreş, masa tenisi, taekwondo, satranç olmak üzere 16 branşta uzman antrenörler eşliğinde eğitimler verilecek. Kış Spor Okulları 2'nci dönem kayıtları 15 Kasım'da bitecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kış Spor Okulları'nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlere devam ettiklerini belirterek, “Yıldırım'ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla kış spor okullarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızı hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlayan spor okullarımıza davet ediyorum” diye konuştu.

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri öncelediklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri hayata geçiriyoruz. Kış Spor Okulları ve Yaz Spor Okulları ile bütün çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesisleri açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir ‘Spor Kenti Olarak Yıldırım'ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.