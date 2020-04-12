Yıldırım'da koronavirüse karşı ‘e-imar' sistemi

Yıldırım Belediyesi, ‘e-imar dijital onay sistemi' ile imar işlerinin belediyeye gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Ocak ayı itibariyle hayata geçirilen, 137 mimar ve mühendis ile 30 yapı denetim şirketinin de kayıtlı olduğu ‘e-imar dijital onay sistemi'nde arsa metrekare değeri öğrenme ve sorgulama, aşınma payı indirim oranları, bina mâliyetleri, borç sorgulama ve ödeme, istek, şikâyet başvurusu ve sorgulama, emlâk vergisi sabitleri, çevre temizlik vergisi tarifeleri, sicil numarası öğrenme, belge doğrulama yapılabiliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler konulu genelge ile uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışan belediye personelleri de e-imar dijital onay sistemi ‘Yetkin' projesiyle mimar, mühendis ve yapı denetim şirketlerine kesintisiz hizmet veriyor. Geride kalan süreçte ise sistem üzerinden 118 başvuru gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgınının etkili olduğu süreçte mimar ve mühendisler ile belediye çalışanlarının bir araya gelmeden işlerini gerçekleştirerek sosyal temastan da uzak kaldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “E-imar dijital onay sistemi'nin sağladığı yenilikle mimar, mühendis ve yapı kontrol firmalarımız belediyeye gelmeden zamandan, dosya ve proje çıktısından tasarruf ederek istedikleri evraka elektronik ortamdan ulaşıyor. Böylece koronavirüs salgınının etkili olduğu bu dönemde hem mimar ve mühendislerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın bulaş riski ortadan kalkıyor. Bursa'daki belediyeler arasında bir ilk olan E-İmar Dijital Onay Sistemi ile mimari ve mühendislik projelerde zaman kaybının önüne geçtik. Dijital çağın gerekliliklerini yerine getirerek imara dair bütün başvuruların bir tıkla gerçekleştirilmesine imkan sağladık” diye konuştu.