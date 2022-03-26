Yıldırım'da kültür şöleni

Yıldırım Belediyesi ve TÜDAM iş birliğinde, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri sebebiyle ‘Türkmenistan Kültür Şöleni' programı düzenlendi.

Yıldırım Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yıldırım Faik Çelik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde ‘Türkmenistan Kültür Şöleni' düzenledi. Etkinlikte ülkeleri hakkında sunum yapan Uludağ Üniversitesi'nde okuyan Türkmen öğrenciler, ülkelerinin dilinden yemeklerine, para biriminden vilayetlerine kadar yaşadıkları bölge hakkında genç katılımcılara bilgi verdiler. Program, Türkmen öğrencilerin yöresel müziklerini çalmasıyla ve danslarını icra etmesiyle sona erdi.

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle birlikte tarihi ve kültürel çalışmalara hız verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlk olarak Ulukök Türk Dünyası Konserleri ile başlayan programlarımızın ardından seri olarak Türk Dünyası'nın çeşitli yurtlarını, farklı Türk boylarını Türkiye'de tarihleriyle, gelenekleriyle, müzikleriyle, yemekleriyle birlikte tanıtmak amacıyla programlar düzenlemeye başladık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizde Kırgızistan kültürünü gençlerimize tanıtmıştık. Şimdi de yine TÜDAM ile birlikte Yıldırım Faik Çelik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerimize yönelik ‘Türkmenistan Kültür Şöleni' programını düzenledik. Bundan sonra da Türk dünyasının başka ülkelerini hemşehrilerimize tanıtmaya devam edeceğiz. Türklerin birbirini daha iyi tanıması, aynı dili konuştuklarını görmeleri, aynı kültürel yapıyı fark etmeleri önemli. Kültürel anlamda bir bütün olduğumuzu, ortak bir geçmişe ve ortak bir soya sahip olduğumuzu insanlarımıza gösterme açısından bu tür programları önemsiyoruz” dedi. Öte yandan Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir ise, “Boylar, toplumlar birbirini tanıdıkça yakınlıklarının farkında varıyorlar. Bu programlarla insanlarımızın birbirini tanımasını istiyoruz. Biz çok büyük bir toplumun sadece Anadolu Türklüğünü oluşturan büyük bir Türk devletiyiz. Tarihimizde ve yayıldığımız coğrafyayla, sahip olduğumuz devletlerle, bu bilince sahip olarak, birliğimizi daim kılıp daha iyi noktalara taşımaya, farklılıklarımızı dışarıda bırakıp benzerliklerimizi vurgulamaya Türk Dünyası'nı davet ediyorum” ifadelerini kullandı