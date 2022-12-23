Yıldırım'da kütüphaneye su ünitesi koyularak çelik termos dağıtıldı

Yıldırım Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde öğrencilerin su tüketimi esnasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak amacıyla su arıtma ünitesi yerleştirildi. 500 öğrenciye de çelik termos dağıtılarak tek kullanımlık plastik şişe suyun kullanımı azaltılacak. Kütüphaneye kayıtlı öğrencilere talep doğrultusunda termos verilecek.

Yıldırım Belediyesi ve Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı destekleriyle Plastiksiz Kütüphane Projesi'ne imza attı. HerbalifeNutrition sponsorluğundaki proje çerçevesinde; Bursa'nın örnek sosyal yaşam merkezlerinden olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Türkiye'ye örnek olacak plastiksiz kütüphanesi olarak plastik azaltma hareketinde de öncü olacak.

Türkiye'ye örnek olacak 'plastiksiz kütüphane' olarak yeni bir kimlik kazanan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı ve Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kenan Yılmaz, Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Samet Serttaş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) GEF SGP Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun ve gençler katıldı.

Açılış programında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hayatımızdaki her varlığın bir değeri var ve bu anlamda Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 'Sıfır Atık' perspektifiyle ulusal çapta yapılan çalışmalar medeniyet tasavvurumuzu ortaya koyuyor. Dönüşüm projemiz 365 gün 24 saat yaşayan Mümine Şeremet Kütüphanesi'ne yeni bir değer katmak istedik. İnşallah bundan sonra Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi gençlerimizin katkılarıyla Plastiksiz Kütüphane olacak. Yıldırım Belediyesi olarak Gandi'nin şu meşhur sözündeki bilgeliği, bir vicdan tartısı olarak evlatlarımıza katmak istiyoruz; 'Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin.' Bu vicdanı kazanmış çocuklar, yarının büyükleri olduğunda, doğal kaynakların kendilerinden sonraki nesillere aktarımını da teminat altına almış olacaktır” dedi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde öğrencilerin su tüketimi esnasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak amacıyla yürütülecek Plastiksiz Kütüphane Projesi ile plastik azaltım hareketine destek verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Gençlerimizde Plastiksiz Kütüphane kavramının oluşturulması amacıyla hayata geçirdiğimiz proje çerçevesinde kütüphanemize plastiksiz su ünitesi yerleştirdik. Kütüphane üyelerimize de çelik termos hediye ettik. Ziyaretçilerimiz; mataralar aracılığıyla su temin edebilecek, üzerinde bulunan sayaç ile doğaya atılması önlenen plastik sayısını takip edebilecek ve plastik yaşam pratiğini günlük hayatta deneyimleme imkânı bulacak. Plastiksiz Kütüphane Projesi'nin ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Nihal Eriş'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Çevre Kirliliği ve Ekosisteme Yansımaları” konulu panelde Türkiye ve Dünya'da plastik sorunu ve nasıl azaltılacağına ilişkin öneriler katılımcılarla paylaşıldı. Panelde Yıldırım Belediyesinin tüm Türkiye'ye örnek niteliğinde projelerini aktaran Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Anaokullarında ve ilkokullarda Sıfır Atık Eğitimleri düzenleyerek 30 bin çocuğumuzu Sıfır Atık konusunda bilinçlendirdik. Kurumsal olarak Bursa'da toplama ayrıştırma tesisi olan tek belediye Yıldırım Belediyesidir. Ayrıca sokaklarda ailesine ekmek parası götürmeye çalışan insanları atık toplama timleri olarak görevlendirdik ve onlara sıfır emisyonlu elektrikli araç sağladık” ifadelerine yer verdi.

Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet İşleyen ise, DDT gibi toprak kirleticilerinin çevreye verdiği zararı önlemek için kimyasal kullanımının azaltılmasına ve sürdürülebilir toprak kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkat çekti. Panelin bir diğer konuğu AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kenan Yılmaz, Türkiye'de çevre politikaları alanında çok önemli adımların atıldığını vurgulayarak, “Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının ardından 2053 sıfır karbon hedefi ortaya konuldu. Bunu gururla söylemek isterim ki şu anda dünyada bu konuda en samimi olan devlet Türkiye Cumhuriyeti Devletidir” diye konuştu.

Yeşil dönüşümde Birleşmiş Milletler projelerinin rolüne yer verilen panelde geleceği çizmek için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı GEF SGP Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun da Birleşmiş Milletler'in yürütücülüğünü üstlendiği Küçük Destek Programı ile yılda ortalama 45-50 adet projeyi desteklediklerini, inovasyon, plastik ve deniz ekosistemi başlıklarında proje çağrılarına çıktıklarını söyledi. Plastik kirliliğinin deniz ekosistemine verdiği zarara dikkat çeken Argun, kütüphane gençlerine “Okyanusa ulaşan bir plastik şişenin oradan kazancını sağlayan insanlara çok büyük zorluklar çıkardığı unutmayın” dedi.

HerbalifeNutrition Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş ise özel sektör perspektifinden çevre anlayışını anlattı. Özel sektör için en büyük dönüştürücü gücün tüketici olduğunu vurgulayan Serttaş, yatırımcıların artık plastik kullanan firmalara yatırım yapmadığını ESG - Çevre Sosyal ve Yönetişim puanı yüksek olan firmalara yatırımın arttığını belirtti. Son olarak HerbalifeNutrition'ın ambalajlarında plastik kullanımını 2030 yılına kadar sona erdirmesi hedefi olduğunu kaydetti. Program, su ünitesi açılış merasimiyle sona erdi.