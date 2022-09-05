Yıldırım'da memur adaylarına KPSS provası

Yıldırım Belediyesi, Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek olan memur adayları için ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sınava yüzlerce kamu personeli adayı katıldı. Sınav maratonu öncesi kendilerini deneme imkânı bulan katılımcılar bu imkânı sunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ettiler. Öğrencilerin sınavlara hazırlanırken kat ettikleri mesafeyi görebilmeleri amacıyla deneme sınavları düzenlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ülkemizin aydınlık yarınları olan gençlerimizden çok umutluyuz. İnşallah verilen emekler boşa çıkmaz ve her bir öğrencimiz hedefine en başarılı şekilde ulaşır. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi hayatın yeni bir safhasına taşıyacak sınav öncesi gerçeğini aratmayan bir KPSS deneme sınavı düzenledik. Sınava hazırlanan tüm memur adaylarına başarılar diliyorum” dedi.