Yıldırım'da merdiven altı üretime geçit yok

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sağlıksız şartlarda gıda imâlatı yaptığı belirlenen Değirmenönü Mahallesi'ndeki iki iş yerini denetledi. Yapılan denetimlerde ekipler, hijyenik olmayan şartlarda piyasaya sürülmek üzere imâl edilen bin 200 kilo peynir ve süt ürünü ile yaklaşık 1 ton salça ele geçirdi. Müsadere edilen sağlıksız gıda ürünleri ekiplerce imha edildi. İki iş yeri görevlilerce boşaltılırken, sahiplerine ise idarî para cezası kesildi.

Vatandaşların sağlığını korumak için gerçekleştirdikleri rutin denetimlere fasılasız devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim için hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu zamana kadar rutin olarak denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, denetimlerini arttırarak devam ediyor. Bu denetimler neticesinde vatandaşın sağlığını etkileyecek olan gıdalara el koyuyor ve imha ediyoruz. Hijyenin hayatımızın merkezi olduğu bugünlerde nerede, nasıl üretildiği belli olmayan ürünlerin halka satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.