Yıldırım'da modern pazar yeri açılıyor

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Mimarsinan Güllük Kapalı Pazar Alanı açılış için gün sayıyor.

Sokak aralarında kurulan, iklim şartlarına karşı elverişsiz olan pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar alanları inşa eden Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Güllük Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı çalışmalarında sona gelindi. 4 bin 93 metrekare alanda oluşturulan kapalı pazar yerinde 185 pazar tezgahı ve otopark alanı bulunacak pazar alanında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Pazar kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek tesisin bünyesinde ticaret alanları, satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane, engelli tuvaletleri, asansör ve mescit bulunacağını söyledi.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri ortaya koyarken, ortak kullanım alanları oluşturmaya da özen gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir yer alıyor. İnsanlarımızın yaşam standartlarını yükseltirken, diğer yandan da şehrimizi mekânsal anlamda geliştiriyoruz. İnsanlarımızın sosyal buluşma noktaları olan parklara, spor alanlarına, yeşil alanlara, sağlık ve eğitim alanlarına, ticari alanlara ve modern pazar yerlerine çalışmalarımızda büyük pay ayırıyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun talepleri arasında yer alan spor alanlarını, sağlık ve eğitim alanları ile modern pazar yerlerini ilçemize kazandırmayı öncelikli hizmetlerimiz arasına alıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde yapımı sürdürülen 3 pazar yerinden biri olan Mimarsinan-Güllük Kapalı Pazar Yeri'nin açılışını kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Modern kapalı pazar yerini vatandaşlarımızın kullanımına açtıktan sonra, özellikle pazarın mevcut yerinde kurulduğu günlerde bölgede yaşanan araç yoğunluğunu ortadan kaldırarak trafikte rahatlama sağlayacağız. Bu sayede hem bölge insanımıza rahat nefes aldıracağız hem de sosyal hayattaki değişimi gerçekleştirerek mahallemizin değerini artıracağız. Hemşehrilerimiz modern tesislerde, hijyenik koşullarda gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Hem vatandaşlarımız hem de pazar esnafımız kazanacak. Büyük şehirlerin sorunları arasında yer alan araçların otopark sorununu ortadan kaldırmak adına, pazarın kurulu olmadığı günlerde kapalı pazar yerimiz otopark olarak hizmet verecek” diye konuştu.