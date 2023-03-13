Yıldırım'da mülkiyet sorunu tarih oluyor

Yıldırım Belediyesi, planlı yapılaşmanın, kentsel dönüşümün ve hizmetin önündeki en büyük engel olan imar sorununu kökten çözüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım töreninde imar çalışmaları tamamlanan Sinandede, Mehmet Akif Ersoy, Şükraniye ve Beyazıt Mahalesi'ndeki bin 178 hak sahibine tapularını dağıttı. Tapu Teslim Töreni'ne Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı SetenayOlguner, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

Yıldırım'ın en önemli probleminin imar uygulaması, hisseli parsel, tapu ve mülkiyet sorunu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “1996 yılından bu yana, yapılan imar uygulamaları vatandaşlardan gelen itirazlar nedeniyle bozuluyordu. Hem planlı yapılaşmanın hem kentsel dönüşümün hem de hizmetin önünde engel olan bu sorunu kökten çözüme kavuşturmak için kolları sıvadık. Ankara'ya gidip derdimizi anlattık. Sağ olsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bizi dinledi ve sorunun çözümü için ortaya irade koydu. İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'nde yapılan değişiklik ile imar uygulamalarının sürekli değişmesine neden olan sorunu kökten çözdük. Yıldırım'da, hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Tapu ve mülkiyet sorunu yaşayan her vatandaşımızın derdini ortadan kaldırmak için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Şu ana kadar Cumalıkızık, Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerimizde toplam 6 bin 800 vatandaşımızın mülkiyet sorununu çözerek tapularını dağıttık. Karapınar, Arabayatağı, Yavuzselim, Ulus, Mevlana, Hacivat, Şirinevler, Demetevler, Mollaarap, Mimar Sinan, 75. Yıl Mahallelerinin planlarını da bitirmek üzereyiz” dedi.

Tapu sorunu çözülüyor

Sinandede, Mehmet Akif Ersoy, Şükraniye ve Beyazıt Mahallesi'nin yer aldığı bölgede, bin 178 tapu malikinin bulunduğu alandaki imar düzenleme uygulamalarını bitirdiklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin imar düzenlemelerini tapuda da tescil ettirdik. Böylece uzun yıllardan bu yan bölgede kangrene dönenen bir sorunu çözüme kavuşturduk. İnşallah yılsonuna kadar da 33 bin vatandaşımıza tapu teslimi gerçekleştireceğiz. Yıldırım'da, imardan, hisseli parselden ve mülkiyetten kaynaklı sorunlar böylece tarihe karışacak. Tapularına kavuşan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.