Yıldırım'da öğretmenlere en özel hediye

Korona virüs salgınının yayılım hızını artırması nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı dönemde interaktif etkinlikler gerçekleşerek önlemleri uygulayan Yıldırım Belediyesi, bu doğrultuda 24 Kasım Öğretmenler Günü için, hem öğrencileri hem de öğretmenlerini mutlu edecek organizasyona imza atıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleri için seslendirecekleri şiirlerini videoya kaydedip adını, soyadını, eğitim gördüğü okulu ve sınıfını yazarak whatsapp uygulaması üzerinden 0530 488 91 83 numaralı Yıldırım Belediyesi Whatsapp hattına iletecek. Yapılacak değerlendireler sonrasında öğrenciler Yıldırım Belediyesi tarafından ödüllendirilerek hediye çeki kazanacak.

Okul öncesi kategorisinde birinciye 500 TL, ikinciye 250 TL ve üçüncüye 150 TL'lik hediye çeki verilirken, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde birinciler 750 TL, ikinciler 500 TL ve üçüncüler 250 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Lise kategorisinde ise en iyi şiiri seslendiren öğrenci 1000 TL, ikinci 750 TL ve üçüncü 500 TL'lik hediye çeki kazanma imkanı bulacak. Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği kutlama etkinliğine katılarak öğretmenlerini sürpriz yapıp mutlu eden öğrenciler, hediye çeki kazanma imkanı bularak kendileri de mutlu olabilecek.