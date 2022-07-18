Yıldırım'da önce eğitim sonra iş

Bursa Yıldırım Belediyesi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde nitelikli iş gücü yaratarak istihdama katkı sağlamak amacıyla 5 farklı dalda eğitim veriyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması, genç işsizliğin azaltılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerinin arttırılması amacıyla Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde verdiği ücretsiz teknik eğitim kursları tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BESOB iş birliği ile düzenlenen Makine Tasarım Kursu, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Çizim, CNC Torna Eğitimi ve CNC Freeze Eğitimi alan kursiyerlerle bir araya gelip taleplerini dinledi. Başkan Oktay Yılmaz, 5 ayrı modülde devam eden eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verildiğini dile getirdi.

Genç istihdamını arttırmak için 18-30 yaş arası gençlere ücretsiz teknik eğitim kursları düzenlediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, Mart 2021'den bu yana eğitimlerden 307 kişinin yararlandığını söyledi. Başkan Yılmaz, “Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması için çalışıyoruz. Tesisimizde verilen eğitimlerden yararlanan kursiyerlerimizden 25'ini istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra eğitimlerimizden yararlanan birçok gencimizde kendi işini kurdu” dedi.