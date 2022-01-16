Yıldırım'da ‘özel' çocuklara ‘özel' tiyatro

Yıldırım Belediyesi'nin Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine yönelik düzenlediği Nasrettin Hoca tiyatro gösteriminde çocuklar eğlenirken öğrendi.

Yıldırım Belediyesi, Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce organize edilen ve Nasrettin Hoca hikâyelerinin sahnelendiği tiyatro gösteriminde, çocuklar oyun sırasında çalan müzikler eşliğinde maskotla dans ederek gönüllerince eğlenirken aynı zamanda kıssadan hisse kazandılar. İki seans halinde gerçekleşen tiyatro, özel izleyicilerinden tam not aldı.

“Eğlendirirken öğretiyoruz”

Yıldırım'da yaşayan her çocuk özeldir diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağlamak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel organizasyonlar yapıyoruz. ‘Sohbahar Şenlikleri', ‘Geleneksel Sokak Oyunları Festivali', ‘Anne Çocuk Aktiviteleri' yaptığımız etkinliklerden bazıları. Bunun yanında düzenlediğimiz tiyatro gösterimleriyle çocuklarımızı eğlendirirken öğretiyoruz. Bugün de Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki küçük dostlarımızı Nasrettin Hoca tiyatrosu ile bir araya getirdik. Yüzlerce özel kardeşimizin katıldığı etkinlik sonunda, izleyicilerimizden olumlu dönüşler aldık. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak ilçede sanatla tanışmayan çocuğumuz kalmasın diye çalışıyoruz. İnşallah Yıldırım'ı kültür sanatın merkezi haline getireceğiz” şeklinde konuştu.