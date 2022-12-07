Yıldırım'da sağlık hizmetleri genişliyor

Yıldırım Belediyesi'nin Güllük Mahallesi'ne kazandıracağı Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sona gelindi.

Yıldırım Belediyesi'nin hayırsever desteği ile ilçeye kazandıracağı aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığı iki katlı merkezin bünyesinde, poliklinik, aşı, çocuk, bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası, gebe izleme odası ve emzirme odası gibi birimler bulunuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak, başta sağlık alanı olmak üzere ilçenin yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye, hizmetler sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Yüzde 70 tamamlandı

Başkan Yılmaz, 500 metrekare inşaat alanına sahip iki katlı tesis tamamlandığında bölge sakinlerine 6 doktorun hizmet vereceğini belirterek, “Tesisimizin bünyesinde poliklinik haricinde 2'şer adet aşı, çocuk, bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası ve gebe izleme odası ve emzirme odası gibi birimler yer alacak. Kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacak aile sağlığı merkezimiz ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap vermiş olacağız. Bu vesileyle böyle güzel bir hizmetin Yıldırım'a kazandırılmasında büyük katkısı olan hayırseverimiz Kadir Atasoy'a teşekkür ediyorum” dedi.