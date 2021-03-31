Yıldırım'da sağlıklı nesiller sporla yetişiyor

Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde jimnastik eğitimleriyle çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor.

2019 Kasım ayından bu yana pandemi kısıtlamaları haricinde 108'i özel, toplam 840 çocuğaeğitim verilen Naim Süleymanoğlu Spor Komleksi'nde çocukları sporla buluşturarak gelişimlerine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, jimnastik eğitimlerini sürdürüyor. Yıldırımlı çocuklara kapılarını açan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde devam eden jimnastik eğitimleri 3 yaşından itibaren başlıyor. Tesiste ilk etapta haftada iki gün temel eğitim veriliyor. Temel eğitimlerin sonunda belli seviyeye ulaşan çocuklar gelişim grubu denilen 5 günlük çalışma rutinine geçiriliyor. Ardından da branş seçimi yapılıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önceliklerinin çocukları müsabakalara hazırlamak olmadığını belirterek, çocukların kas gelişimine ve sosyalleşmelerine önem verdiklerini söyledi.

Yıldırım'daki çocukların spor yapmalarını istediklerini ve bu konuda desteğe devam edeceklerini kaydeden Oktay Yılmaz, “Çocuklarımızı spora yönlendirerek beden ve zihin gelişimlerine katkı sağlayabiliriz. Biz de bu konuda ailelerimizin yanındayız. Her türlü imkanı sağlamaya hazırız” diye konuştu.