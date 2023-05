Yıldırım'da sağlıklı yaşama adım adım

Vakıf Bera Kent Parkı'nda yapılan etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ferhat Ekinci ve öğrenciler katıldı.

Hareketli yaşama katkı sunmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hareketsizliğe bağlı hastalıklar ve sağlık sorunları gün geçtikçe artıyor. Bunun en önemli nedeni değişen yaşam biçimleri. Bütün gün oturarak çalışma, evden çıkmama, TV-bilgisayar bağımlılıkları hareket etmemize engel oluyor. Bu durum da obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkları artırmıştır. Her yaştan hemşehrimizi hareketli yaşama davet ediyoruz. Sadece davetle kalmıyor, hareketli yaşamın altyapısını da oluşturuyoruz. Yıldırım'a, parklar, mesire alanları, spor tesisleri kazandırıyoruz. Her işin başı sağlık. Dünya Hareketlilik Günü'nde farkındalık oluşturmak için hemşehrilerimizle birlikte Vakıf Bera Kent Parkı'nda yürüdük.Dünya Hareketlilik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşün her güne yayılmasını temenni ediyorum” dedi.