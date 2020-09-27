Yıldırım'da salgınla mücadele aralıksız sürüyor

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında muhtarlara maske, ihtiyaç sahiplerine ise hijyen kiti dağıttı.

Yıldırım Belediyesi, salgın ile mücadele sürecinde etkin önlemler almaya devam ederken, toplumun farklı kesimlerine olan desteğini de arttırarak sürdürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki muhtarlıklara ulaştırılmak üzere 10 bin adet maskeyi, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak'a teslim etti. Öte yandan, ilçedeki dezavantajlı gruplara ulaştırılmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Yıldırım Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne ise hijyen kitleri verildi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelenin başarıya ulaşmasının temel faktörlerinin vatandaşların duyarlılığının yanı sıra kurumlar arası iş birliği ile mümkün olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Salgın ile başa çıkabilmek ve bu süreci atlatabilmek için herkesin üstüne düşen sorumluluklar var. Salgının baş gösterdiği dönemden itibaren Yıldırım Belediyesi olarak etkin bir mücadele yürüttük. Bu süreçte hemşehrilerimizin yanı sıra, ilçemizdeki kurum ve kuruluşlara yönelik her türlü desteği sağladık. Bugün de mücadelemizi aynı kararlılık ve azimle sürdürüyoruz. Bu minvalde kurumlarımızdan ve hemşehrilerimizden gelen talepleri yerine getiriyoruz. Yıldırım Muhtarlar Derneği'mize, muhtarlıklara teslim edilmek üzere 10 bin adet maske temin ettik ve bunu belli periyotlarla sürdüreceğiz. Yine paydaş kurum ve kuruşlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde temin ettiğimiz hijyen kitlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili kurumlara teslim ettik” diye konuştu.

Yıldırımlılara pandemi sürecinde bugüne kadar gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Başkan Yılmaz, sürecin tamamlanmadığını hatırlatarak, “Merkezi hükümetimizin çalışmaları, bizim çabalarımız ve insanlarımızın duyarlılığı sayesinde önemli kazanımlar elde ettik. Ancak bu kazanımları kaybetmemek adına önlemlerimizi devam ettirmek zorundayız. Biz, Yıldırım Belediyesi olarak pandemi ile mücadele konusunda hiç vites düşürmedik. Çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da bu noktada biraz daha özverili olmalarını, özellikle ‘maske mesafe hijyen' kurallarına riayet etmelerini istirham ediyoruz. Salgın sürecinde devletimizin gösterdiği çaba ve insanlarımızın özverisi, bu virüsün bizden daha güçlü olmadığını gösterdi. Bu özverimizi bir müddet daha devam ettirerek, süreci hep birlikte el birliğiyle atlatacağız” ifadelerini kullandı.