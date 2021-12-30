Yıldırım'da sıfır atık semineri

Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, ‘2021 yılı eğiticilerin eğitimi' programı kapsamında, Barış Manço Kültür Merkezi'nde ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Semineri' gerçekleştirildi. Programda Exitcom firması temsilcisi Esra Satır, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) temsilcisi Çevre Mühendisi Mustafa Çetin, Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği yetkilisi Tamer Afacan, Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Mühendisleri Büşra Aktaş ve Şeyma Burçin Kaplan sunum yaptı. Seminerde atıkların geri dönüşüm süreci, atık florasan ve elektrikli küçük ev âletlerinin geri dönüşüm süreci, bitkisel atık yağ geri kazanımı ve biyodizel üretimi konuları ele alınarak, sıfır atığın hayatımızdaki öneminden bahsedildi.

Yıldırım'da sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli eğitimlerin verildiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Her fırsatta gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve temiz çevre bırakmak için çalışıyoruz. Eğitimlerden seminerlere, kampanyalardan yarışmalara, birçok etkinliklere imza atıyoruz. Yaptığımız her çalışma belediyecilik hizmetinden ziyade, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir kent bırakmaktır. Bu alanda fark oluşturan çalışmalarımızı artırarak, öncü belediye olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.