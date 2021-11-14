Yıldırım'da sinema rüzgarı

Yıldırım Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Uludağ Kısa Film Yarışması'nın kazananları, gerçekleştirilen gala gecesi ve ödül töreniyle açıklandı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yazar, Yönetmen ve Yapımcı Derviş Zaim, Yıldırım Belediyesi Meclis üyeleri, sinemaseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Jüri başkanlığını Yönetmen Derviş Zaim'in, jüri üyeliklerini ise Enver Gülşen, Dr. Akif Hayta ve Seda Aydoğmuş'un yaptığı yarışmada Merve Gül Çoban'ın yönettiği Triameron filmi birinciliğe layık görülürken; ikincilik ödülü Mert Hüroğlu'nun Vaha filmine, üçüncülük ödülü ise Ahmet Taha Peker, Rümeysa Peker ve Şeyma Peker'in Bir Adam İlaç Saatini Bekliyor filmine verildi. Yarışmada, Turgut Kanal'ın Cevapsız Arama ve Fatma Nur Dayan'ın Kuyu filmleri ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Uludağ Kısa Film Yarışması'nda birinci olan eserin yönetmenine 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL para ödülü verildi. Mansiyon alan filmlerin yönetmenleri ise 2 bin 500 TL ödül kazandı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada, genç sinemacılara destek vermek ve Türk sinemasına yeni bir soluk getirmek için ‘1'inci Ulusal Uludağ Kısa Film Yarışması'nı düzenlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehirler beton yapılardan, binalardan, yollardan ibaret değildir. Biz şehre bakınca önce insanı görüyoruz. Hemşehrilerimize dokunacak, mutlu edecek, yaşam kalitelerini yükseltecek işler üretmeye gayret ediyoruz. İnsana dokunmanın en etkili yollarının başında ise şüphesiz ki sanat geliyor. Bu nedenle Yıldırım'ı bir kültür sanat kenti yapma konusunda kararlılıkla çalışıyoruz. İşte bu çalışmalar kapsamında düzenlediğimiz Uludağ Kısa Film Yarışmamızla da siz sinemaseverlerin duygularına dokunmak istedik” İfadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Uludağ Kısa Film Yarışması'nın ‘korona günlerinde insan olmak' temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Yaklaşık 2 yıl önce tanıştığımız korona virüs, günlük yaşamımızdan, sosyal hayatımıza, ikili ilişkilerimizden aile düzenimize kadar tüm yaşamımızı etkiledi. İnsan psikolojisi ve duyguları üstünde derin izler bırakan, telafisi olmayan kayıplar vermemize sebep olan virüs salgınını, sinema sanatı üstünden ve sanatçılarının gözüyle ele almak istedik. Yarışmaya katılan tüm eserler birbirinden değerliydi. Jürimiz, 21 eser içinden 5'ini ödüle layık gördü. Ben yarışmaya katılan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Kıymetli jürimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sinemaya verdiği desteklerden ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Jüri Başkanı Derviş Zaim ise, “Keyif aldığımız bir yarışma oldu. Jürimiz ile filmleri değerlendirirdik ve netice olarak 5 filmi ödüle layık gördük. Ancak şunu ifade etmeliyim ki tüm filmler değerliydi. Burada ödül alamamış olmaları hiçbir filmi değersiz yapmaz. Ben genç arkadaşlarımın hepsini çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum” dedi. Uludağ Kısa Film Yarışması düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.